Zaradi večje količine prepovedanih drog 45-letni Velenjčan v pripor

Velenje, 20. februarja - Velenjski policisti so prejšnji teden opravili hišno preiskavo pri 45-letnemu Velenjčanu in mu zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog. 45-letnik je imel v stanovanju 3,6 kilograma konoplje, 473 gramov amfetamina, 58 gramov kokaina in 36 gramov heroina, so sporočili s Policijske uprave Celje. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor.