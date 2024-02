Vreme: Čez dan se bo razjasnilo

Ljubljana, 20. februarja - Danes bo sprva še pretežno oblačno, po nekaterih nižinah pa megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva na vzhodu še zmerno do pretežno oblačno, drugod bo povečini sončno. Čez dan se bo povsod razjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji okoli -2, drugod od 0 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 12 do 17, v severni Sloveniji okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma oblačno, v zahodnih krajih bo začelo deževati. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. V petek bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. Povečini bo deževalo, le v alpskih dolinah bo dež postopno prehajal v sneg. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in osrednje Evrope ter nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. K nam z vetrom severnih smeri doteka nekoliko toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki bo tudi ponekod ob severnem Jadranu. Popoldne lahko v Alpah nastane kakšna kratkotrajna ploha. V sredo bo v vzhodnih krajih sprva še nekaj oblačnosti, drugod bo povečini sončno. Pihati bo začel jugozahodnik.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden in spodbuden.