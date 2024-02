Azijske borze neenotno

Tokio, 20. februarja - Indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. Medtem ko so vlagatelji v Tokiu unovčevali dobičke iz preteklih dni, so v Hongkongu pozdravili ponovno odprtje borz na celinski Kitajski po praznovanju novega leta. Podatki kažejo, da so Kitajci med praznikom zapravili več kot pred izbruhom pandemije covida-19, poročajo tuje agencije.