Zaradi požara stanovanja v Trbovljah 12 stanovalcev in policista potrebovali zdravniško pomoč

Trbovlje, 20. februarja - V ponedeljek je nekaj pred 13. uro zagorelo v kabinetu v enem od stanovanj na območju Trbovelj. Iz stavbe so evakuirali 30 ljudi. Zaradi vdihavanja dima so zdravniško pomoč nudili 12 stanovalcem in dvema policistoma. Požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, so pogasili gasilci, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.