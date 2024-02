Lavrov med obiskom Kube kritiziral ZDA

Havana, 20. februarja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek prispel na Kubo in na srečanju s kolegom Brunom Rodriguezom kritiziral ZDA, ki da želijo ohraniti svetovno prevlado in drugim državam narekovati njihovo politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lavrov ima v programu turneje po Latinski Ameriki še obisk Venezuele in Brazilije.