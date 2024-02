Konjiški svetniki na seji izrazili nasprotovanje kakršnikoli nastanitvi migrantov

Slovenske Konjice, 19. februarja - Konjiški svetniki so na današnji prvi izredni seji v tem mandatu razpravljali o problematiki, povezanimi z informacijami, da bi lahko v tej občini namestili migrante, kar je vznemirilo javnost in povzročilo kar nekaj nestrpnosti na družabnih omrežjih. Državi so sporočili, da odločno nasprotujejo kakršnikoli nastanitvi nezakonitih migrantov.