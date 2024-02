Slovenska košarkarska reprezentanca želi dobro začeti kvalifikacije

Koper, 19. februarja - Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca se je danes na medijskem terminu predstavila javnosti pred prvim delom kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2025. Selektor Aleksander Sekulić je prepričan, da so v reprezentanci igralci, ki so trenutno v najboljšem ritmu in ki lahko izbrano vrsto usmerijo v dober začetek kvalifikacij.