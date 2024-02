Dnevnik o hudem navijaškem incidentu v Murski Soboti (20. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Miha Štamcar v komentarju Kdo lahko ustavi Viole? piše o incidentu na nedeljski tekmi 21. kroga Prve lige Telemach na Fazaneriji, kjer so navijaški izgredi povzročili poškodbe sedmih športnikov in trenerjev Mure. Avtor meni, da je nedeljska detonacija samo odmev detonacij, ki jih lanskega maja niso raziskali in jih preblago kaznovali.