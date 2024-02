Navijaška skupina Viole obsodila uporabo eksplozivnega sredstva na nedeljski tekmi

Ljubljana, 19. februarja - V navijaški skupini Viole so se danes pridružili obsodbam nedeljskega dogajanja na nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. V objavi na družbenem omrežju Facebook je skupina incident pripisala "neodgovornemu posamezniku" in se izrekla za "strogo nasprotnico uporabe pirotehničnih sredstev z učinkom poka".