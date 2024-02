Han: Ničelna toleranca do vsakršnega navijaškega nasilja

Ljubljana, 19. februarja - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je obsodil dogajanje na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. "Namesto praznika nogometa smo bili priča nedopustnem izbruhu huliganstva," je dejal. Kot so sporočili z ministrstva, primer preiskuje tudi inšpektorat za šport.