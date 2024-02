Šefic: Razumem pomisleke občanov, vlada pripravljena na dialog

Ljubljana, 19. februarja - Razumljivo je, da imajo nekateri prebivalci območij, ki so jih prizadele lanske ujme, pomisleke glede načrtovanih sanacijskih ukrepov. Vlada je pripravljena na dialog in rešitev ne želi vsiljevati, je danes poudaril vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. V torek se bo srečal s prvo skupino občanov Braslovč.