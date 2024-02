Golob: Huliganstvo in nasilje nimata kaj iskati v športu

Ljubljana, 19. februarja - Premier Robert Golob je izrazil ogorčenje in obsodil dogajanje na nedeljski nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. "Huliganstvo in nasilje nimata kaj iskati v športu," je dejal premier in izrazil svojo skrb in željo po čim prejšnjem okrevanju vseh poškodovanih.