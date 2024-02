Nujno sporočilo uredništvom - izjava premierja Goloba in ministra Mesca o redni uskladitvi pokojnin

Ljubljana, 19. februarja - Predsednik vlade Robert Golob in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bosta danes ob 14.30 v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25 v Ljubljani dala izjavo za medije o redni uskladitvi pokojnin, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.