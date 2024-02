Lendavski kmetje želijo obdelovati zemljišča sklada kmetijskih zemljišč

Lendava, 19. februarja - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS bi moral 2000 hektarjev zemljišč v Pomurju, za katera je dosedanjemu najemniku - Kmetijskemu gospodarstvu Lendava - potekla najemna pogodba, dati v najem kmetom, so menili navzoči na današnji okrogli mizi. Soglašali so, da se mora to zemljo razdeliti med družinske kmetije lendavskega območja.