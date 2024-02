S segrevanjem se spreminja tudi življenje v slovenskem morju

piše Bojan Kralj

Piran, 20. februarja - Morje je to zimo nadpovprečno toplo. Na boji Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranskem zalivu se temperatura od začetka meseca skoraj ves čas giblje med 11 in 12 stopinjami Celzija, kar je približno dve stopinji več od povprečja za to obdobje. Kot so pojasnili na Morski biološki postaji v Piranu, to vpliva na življenje v morju na več načinov.