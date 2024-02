Ta konec tedna trije tujci drveli po primorskih cestah

Koper, 19. februarja - Primorski policisti so ta konec tedna pri prehitri vožnji ujeli tri tuje voznike. V naselju Krvavi Potok so v petek ustavili državljana Moldavije, ki se je skozi naselje, peljal s hitrostjo 127 kilometrov na uro. Na avtocesti pri Senožečah pa so dvema hrvaškima voznicama izmerili hitrost nad 180 kilometrov na uro, so danes sporočili s policije.