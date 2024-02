Pri Postojni izliv gnojnice, oskrba s pitno vodo nemotena

Postojna, 19. februarja - Na Studencu pri Postojni je v nedeljo popoldne v okolje iztekla večja količina gnojnice. Kljub takojšnjemu ukrepanju se je precejšen del prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici. Vode iz vrtin na območju nesreče iz preventivnih razlogov začasno ne bodo uporabljali, a vodooskrba prebivalstva ni prizadeta.

Kot so danes sporočili iz notranjskega štaba civilne zaščite, je goveja gnojnica iztekla s kmetijskega obrata. "Lastnik je takoj po dogodku začel sanacijo stanja, vendar se je kljub temu precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici," so zapisali.

Izlitje po njihovih navedbah predvidoma ne bo vplivalo na kakovost pitne vode iz izvira Malenščice v Malnih pri Planini, ki se uporablja za občane Postojne in Pivke. Civilna zaščita je kljub temu za uporabo vode iz vrtin na območju nesreče izvedla previdnostni ukrep, zato voda iz teh vrtin do nadaljnjega ne bo na voljo za individualno uporabo.

V javnem podjetju Kovod Postojna, ki upravlja vodovodni sistem za občini Postojna in Pivka, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da razlitje gnojnice po do sedaj znanih podatkih nima neposrednega vpliva na njihove vodonosnike.

"Na zajetju Malni imamo močan vodostaj iz cerkniškega zaledja, zato na potoku Malenščica in v vodarni Malni ne pričakujemo posebnih težav. Na zajetju Korotan, ki leži v neposredni bližini dogodka, je bilo danes dopoldne že izvedeno dodatno vzorčenje pred pripravo vode in vzorčenje potoka Nanoščica. Glede na višinsko razliko med vodnjakom in potokom tudi v tej vodarni ne pričakujemo neposrednega vpliva na kakovost pitne vode," so zapisali.

Predvidevajo tudi, da je propustnost tal v zimskem obdobju, ko so globlje plasti površja še nekoliko pomrznjene, manjša.

Napovedali so, da bodo kljub vsemu v obeh vodarnah v naslednjih dneh podrobno spremljali vse parametre surove vode. "V primeru kakršnih koli sprememb bodo nemudoma izvedeni ukrepi za zagotovitev stabilne oskrbe s pitno vodo na območju občin Postojna in Pivka," so zagotovili.

Tokratno razlitje gnojnice po njihovih navedbah predstavlja največjo nevarnost predvsem za bližnje vodotoke, saj ima negativne učinke na rastlinje in živali, ki živijo v njih. S tem se ukvarjajo tudi pristojne službe.