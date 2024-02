KPK s pozivom funkcionarjem k spoštovanju zakonskih določb o nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 19. februarja - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so zopet izpostavili, da je hkratno opravljanje funkcij javnih funkcionarjev in dejavnosti s. p. nezdružljivo. Vsem funkcionarjem so podali dodatne smernice za razmislek o tej temi in poudarili pomen doslednega spoštovanja zakonskih določb o nezdružljivosti funkcij, so sporočili iz KPK.