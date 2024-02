Mors zaradi več velikih tatvin denarja kazensko ovadil častnika SV

Ljubljana, 19. februarja - Zaposleni v Slovenski vojski (SV), po informacijah portala 24ur.com naj bi šlo za pripadnika s činom stotnika, naj bi zakrivil več velikih tatvin. Kot so za STA potrdili na ministrstvu za obrambo, so pripadnika zaradi domneve nedolžnosti premestili v enoto SV in ga po zaključeni preiskavi kazensko ovadili, sprožili bodo tudi disciplinski postopek.