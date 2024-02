SBI TOP dopoldne izgubil petino odstotka

Ljubljana, 19. februarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je do 11.30 izgubil 0,22 odstotka. Vlagatelji so dopoldne največ povpraševali po delnicah Cinkarne Celje, katerih tečaj je bil ob 11.30 pri izhodiščni vrednosti, in NLB, ki so doslej pridobile 0,61 odstotka. Skoraj dva odstotka medtem izgubljajo delnice Petrola.