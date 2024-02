Zavod za kulturo madžarske narodnosti v Lendavi letos praznuje 30 let obstoja

Lendava, 19. februarja - Zavod za kulturo madžarske skupnosti letos praznuje 30. obletnico delovanja. Na dan obletnice 8. novembra načrtujejo gala prireditev v Lendavi, direktor zavoda Mihael Šooš pa je napovedal tudi slavnostno konferenco in druge dogodke. Ob tem si želi, da bi sodelovala tudi društva, da bi se predstavili kot močna in kreativna kulturna skupnost.

V začetku vsakega leta direktor zavoda Šooš skliče vodje kulturnih društev dvojezičnega območja in vodje krožkov, ki delujejo v njihovem okviru, da pregledajo načrtovane programe za dano leto in možnosti prijave na različne razpise.

Zavod je v tem letu že objavil javni poziv za izvedbo madžarskih kulturnih programov, na katerega se lahko društva prijavijo do 29. februarja do 12. ure. Predsednike je direktor pozval, naj prijavijo svoje največje ali najbolj priljubljene programe v svojem mestu.

Ker bo zavod 8. novembra dopolnil 30 let delovanja, bo največja prireditev potekala na ta dan v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. "Želim, da bodo tukaj sodelovala tudi društva, da bi se predstavili kot močna in kreativna kulturna skupnost," je dejal Šooš in ob tem poudaril, da je zavod ključnega pomena za Madžare, ki živijo v Prekmurju: "V teh 30 letih smo s skupnimi močmi ustvarili eno res lepo zgodbo."

Direktor je izpostavil tudi nekaj pomembnejših dogodkov. Mednje sodi osrednja proslava ob revoluciji in svobodnem boju 1948/49 v Lendavi, ki se začne s polaganjem vencev 15. marca, sledi kulturni program v kulturnem domu Lendava, spomin na pomemben dan pa obeležujejo tudi druga naselja.

Tradicionalna razstava velikonočnih pirhov v Dobrovniku bo 16. in 17. marca v dvorani kulturnega doma v Dobrovniku. Gastronomski dan in Dan povezanosti bosta v Žitkovcih 1. junija. Mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje čorbe in festival ljudskih plesov bo v Lendavi 6. julija. Eden največjih dogodkov v Prekmurju, Pomurski Galop, pa bo potekal 24. avgusta.

Na sestanku so aktualne programe predstavila tudi prisotna društva. Med drugim bodo v Dolgi vasi junija organizirali dan spomina na Janija Feherja ob umetnikovem 120. rojstnem dnevu. Na Kapci bodo tradicionalno organizirali dogodek Dan poezije 14. aprila. Novembra v Radmožancih načrtujejo tradicionalni pevski večer. V Murski Soboti denimo bodo organizirali tradicionalni Madžarski večer, jeseni pa načrtujejo razstavo vezenin.