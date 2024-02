Pri Postojni izliv gnojnice, oskrba s pitno vodo nemotena

Postojna, 19. februarja - Na Studencu pri Postojni je v nedeljo popoldne v okolje iztekla večja količina gnojnice. Kljub takojšnjemu ukrepanju se je precejšen del prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici. Vode iz vrtin na območju nesreče iz preventivnih razlogov začasno ne bodo uporabljali, a vodooskrba prebivalstva ni prizadeta.

Kot so danes sporočili iz notranjskega štaba civilne zaščite, je goveja gnojnica iztekla s kmetijskega obrata. "Lastnik je takoj po dogodku začel sanacijo stanja, vendar se je kljub temu precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici," so zapisali.

Izlitje po njihovih navedbah predvidoma ne bo vplivalo na kakovost pitne vode iz izvira Malenščice v Malnih pri Planini, ki se uporablja za občane Postojne in Pivke. Civilna zaščita je kljub temu za uporabo vode iz vrtin na območju nesreče izvedla previdnostni ukrep, zato voda iz teh vrtin do nadaljnjega ne bo na voljo za individualno uporabo.