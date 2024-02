Cene storitev pri proizvajalcih lani višje za 5,5 odstotka

Ljubljana, 19. februarja - Storitve pri proizvajalcih so se lani v primerjavi z letom prej podražile za 5,5 odstotka. Najizraziteje - za 9,4 odstotka - so zrasle cene storitev v poslovanju z nepremičninami. V zadnjem četrtletju 2023 so se cene storitve pri proizvajalcih v primerjavi s tretjim četrtletjem zvišale za 0,4 odstotka, je danes objavil statistični urad.