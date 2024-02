Snežne razmere v visokogorju

Nevarnejša so tudi mesta z napihanim snegom. Na strmejših pobočjih visokogorja se še lahko spontano sprožijo posamezni plazovi mokrega snega, ki jih lahko sprožijo pohodniki ali turni smučarji.

Po zelo toplem in sončnem vremenu v petek in soboto se je v nedeljo nekoliko ohladilo. Sneg je v visokogorju zaradi ohladitve pomrznil, ledišče je bilo na nadmorski višini okoli 2100 metrov. Zaradi oblačnosti se sneg ni preveč ojužil. Sneg v visokogorju je večinoma pomrznjen, pod okoli 2000 metrov pa ostaja moker. Snežna odeja je nekoliko bolj stabilna kot je bila do sobote.

Danes bo sprva oblačno z možnostjo manjših padavin. Pihal bo šibak, popoldne zmeren severni do severozahodni veter. Popoldne se bo oblačnost trgala, postopno se bo razjasnilo. Hladilo se bo, ničta izoterma bo popoldne na malo pod 1900 metrov nadmorske višine. Še nekoliko pa se bo ohladilo ponoči. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne pa se bo razjasnilo. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Pihal bo šibak do zmeren severni veter.

V sredo bo precej jasno, začel bo pihati zahodni ali jugozahodni veter. Hribi na območju zahodnih in južnih Julijcev ter predgorja se bodo zavili v oblake, popoldne pa se bodo oblaki lahko začeli nabirati tudi po grebenih in vrhovih Kamniško Savinjskih Alp in Karavank. Popoldne se bo v višinah nekoliko segrelo. V četrtek bo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju še nekaj sonca, drugod bo oblačno in megleno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v hribih severne Primorske, Notranjske in v zahodnih Julijcih. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 metri nadmorske višine. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V petek bo oblačno in megleno, padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja bo odvisna od intenzitete, najmočnejše padavine pa bodo na območju Julijskih Alp.

V torek in sredo bo spet večji vpliv sonca, zato se bo čez dan na južnih pobočjih sneg ojužil in zmehčal, tam bo verjetnost, da bo sprožitev plazov večja kot v senčnih legah. Možni bodo tudi še posamezni manjši spontani plazovi južnega snega. Strmim pobočjem se je sredi dneva in popoldne zato bolje izogniti. Ponoči bo sneg pomrznil, zjutraj bo lahko sneg trd in ponekod bo nevarnost zdrsa.

Nevarnost snežnih plazov bo nad okoli 1800 metrov zmerna zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. V četrtek in petek se bo nevarnost zaradi novega snega postopno povečala, najprej v zahodnem delu naših gora, nato tudi vzhodneje, kjer ne bo toliko padavin in bo zato nevarnost manjša. Čeprav bo snežilo nižje, pa so pobočja pod 1900 metrov precej kopna, zato novi sneg ne bo predstavljal take nevarnosti kot v visokogorju. Jugozahodni veter bo prenašal sneg in nastajale bodo nove klože ter opasti.