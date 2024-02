Ministrstvo za kulturo objavilo tri javne razpise

Ljubljana, 19. februarja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javne razpise za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti, izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov in za sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov. Rok za prijavo na vse tri je do vključno 18. marca.