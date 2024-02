Kasalo noč preživel v bolnišnici, ostali poškodovani na nedeljski tekmi odpuščeni domov

Murska Sobota, 19. februarja - Po incidentu na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach Maribora proti Muri, v katerem je bilo zaradi odvrženega eksplozivnega telesa poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure, je noč na opazovanju v bolnišnici preživel nogometaš Niko Kasalo. Ostale poškodovane so že v nedeljo odpustili domov, so sporočili iz murskosoboškega kluba.