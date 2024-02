Španski konservativci obdržali večino v Galiciji

Santiago de Compostela, 19. februarja - Španska konservativna Ljudska stranka (PP) je na nedeljskih regionalnih volitvah v Galiciji prepričljivo zmagala in že petič zapored dobila največ poslancev v regionalnem parlamentu. Socialisti so doživeli hud poraz in dosegli najslabši rezultat v Galiciji od leta 1981, dobro pa se je odrezal predvsem levousmerjeni nacionalistični blok BNG.