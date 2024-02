Kranj, 19. februarja - Policija je preklicala iskanje Dušanke Rozinger iz Gorenje vasi, ki so jo pogrešali od 12. februarja. Pogrešano so našli mrtvo na območju Gorenje vasi. Po prvih podatkih njena smrt ni posledica kaznivega dejanja ali prekrška, so objavili na spletnih straneh policije.