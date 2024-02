Primorske novice o poslancu Levice Mihi Kordišu (19. 2.)

Koper, 19. februarja - Aljaž Novak v komentarju Tudi ti, Kordiš? piše o poslancu Levice Mihi Kordišu, čigar načelnost so načele izjave, da je skušal s pritiski na ostale poslance in organe stranke izsiliti zaposlitev v poslanski skupini. Javnost ni presenetilo le to, da naj bi želel zaposliti svojo prijateljico, temveč tudi, da naj bi sodelavcema grozil s "posledicami".