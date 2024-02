Kralji s Kopitarjem do zmage v Pittsburghu

Pittsburgh, 19. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v Pittsburghu. Na zadnji od štirih tekem v gosteh pri moštvih vzhodne konference so vknjižili novo zmago. Pingvine so premagali z 2:1 ter pokvarili dan Jaromira Jagra, ko so v dvorani PPG Paints Arena upokojili njegov dres.