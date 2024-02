Telovadnica črenšovske osnovne šole dočakala temeljito prenovo

Črenšovci, 19. februarja - V Črenšovcih učenci osnovne šole Franceta Prešerna po novem telovadijo v celovito prenovljeni telovadnici. Po nekajmesečni obnovi so jo uradno odprli na občinski proslavi ob kulturnem prazniku. Prenovo v vrednosti okoli 400.000 evrov je do 100.000 evrov sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, preostalo je dodala občina.