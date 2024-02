Finale teniškega turnirja v Delray Beachu šele v ponedeljek

Fort Lauderdale, 18. februarja - Organizatorji teniškega turnirja v ameriškem Delray Beachu so sporočili, da so zaradi slabih vremenskih razmer finale prestavili na ponedeljek ob 18.30 po slovenskem času. Za lovoriko na turnirju z nagradnim skladom 689.346 evrov se bosta pomerila domačina Taylor Fritz in Tommy Paul.