Reporter o Anžetu Logarju (19. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Igor Kršinar v uvodniku Virant številka 2 piše o Anžetu Logarju, od katerega so po avtorjevem mnenju vsi pričakovali, da bo bodisi ustanovil svojo stranko, bodisi prevzel SDS. Avtor pa dodaja, da Logar nima poguma, da bi izzval Janšo na kongresu in kandidiral za predsednika stranke, ker je realist in ve, da to nima nobenega smisla.