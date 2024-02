Pregled - šport, 18. 2. (nedelja)

MURSKA SOBOTA - Tekmo 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom na na stadionu v Fazaneriji je zasenčil incident v 58. minuti, ko je navijaška skupina Maribora ob igrišče vrgla eksplozivno telo. Poškodovanih je bilo šest nogometašev Mure. Tekmo so odpovedali, na incident so se ostro odzvali pri Muri, vodstvo mariborskega kluba se je za dogodek opravičilo. Tudi krovna zveza NZS je zapisala, da so na zvezi ogorčeni in pretreseni ter da bo treba potegniti jasno ločnico med navijaštvom in huliganstvom.

SAPPORO - Domen Prevc je dosegel 80. posamično zmago smučarskih skakalcev na tekmi svetovnega pokala v japonskem Sapporu. Vodil je že po prvi seriji, skupaj je za svojo šesto zmago zbral 273,6 točke in je za 3,8 točke ugnal domačina Ryoyuja Kobayashija. Tretji je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal. Peter Prevc je bil osmi, Lovro Kos pa deveti.

BUSAN - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem prvenstvu v južnokorejskem Busanu blizu izpolnitve cilja, uvrstitve v osmino finala, ki bi morala po izračunih vodstva ekipe zadostovati za uvrstitev na olimpijske igre v Pariz. V drugem krogu predtekmovalne skupine 7 je zabeležila drugo zmago, po Singapurju je bila boljša še od Brazilije s 3:1.

NOVE MESTO - Na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v biatlonu v Novem Mestu na Češkem je najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak osvojil šesto mesto na preizkušnji na 15 km s skupinskim startom. Zlato je osvojil Johannes Thingnes Boe, srebro Latvijec Andrejs Rastorgujevs, tretji pa je bil Francoz Quentin Fillon Maillet.

DOHA - Slovenski plavalci so svetovno prvenstvo v Dohi danes sklenili s 15. mestoma, ki sta ju dosegli Anže Ferš Eržen na 400 m mešano in ženska štafeta Janja Šegel, Tara Vovk, Hana Sekuti in Neža Klančar na 4 x 100 m mešano.

CELOVEC - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 50. kroga lige ICEHL v Celovcu izgubili z domačo ekipo KAC z 1:8 (0:4, 1:2, 0:2).

KVITFJELL - Avstrijec Vincent Kriechmayr je dobil superveleslalom svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kvitfjellu. Slovenska smučarja Rok Ažnoh in Miha Hrobat nista prišla do točk. Ažnoh je zasedel 38. mesto, Hrobat pa je ostal brez uvrstitve.

CRANS MONTANA - Avstrijska alpska smučarka Stephanie Venier je zmagala na superveleslalomu v Crans Montani. Druga Italijanka Federica Brignone je zaostala štiri stotinke sekunde. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je ostala brez točk na 40. mestu.

KAIRO - Slovenska telovadka Lucija Hribar je v Kairu na tekmi svetovnega pokala, ki je štela tudi za kvalifikacije za letošnje olimpijske igre v Parizu, v finalu zasedla sedmo mesto na gredi. Zmagala je Belgijka Nina Derwael.

FARO - Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec petdnevne dirke po Algarvu. Tretje mesto pa je skupno dosegel slovenski kolesar Jan Tratnik (Visma - Lease a Bike), za katerega je bil to v skupnih seštevkih večdnevnih dirk eden od najboljših rezultatov kariere.

ROTTERDAM - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Rotterdamu z nagradnim skladom 2.290.720 evrov. V finalu je 22-letnik iz San Candida po dveh urah in šestih minutah ugnal Avstralca Alexa De Minaura s 7:5, 6:4.

LJUBLJANA - Po današnjih rokometnih tekmah zadnjega kroga v skupinskem delu evropske lige prvakinj so znane vse ekipe, ki so si zagotovile napredovanje. Iz skupine A sta se v četrtfinale neposredno uvrstila madžarski Györ in danski Odense, iz skupine B pa francoski Metz in danski Esbjerg. Ekipe od tretjega do šestega mesta čakajo tekme za preboj med osem. Med njimi je tudi slovenski Krim Mercator, ki se bo pomeril z romunsko Bukarešto.

UMEA - Finec Esapekka Lappi (Hyundai) je zmagovalec relija po Švedski, druge dirke svetovnega prvenstva. Po današnji zadnji etapi je obdržal prednost po sobotnem delu in slavil pred Valižanom Elfynom Evansom (Toyota), ki je danes še prehitel Francoza Adriena Fourmaxa (Ford).