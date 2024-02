NZS: Pretreseni in ogorčeni, treba potegniti ločnico med navijaštvom in huliganstvom

Ljubljana, 18. februarja - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v odzivu na dogodek v Murski Soboti, kjer je eksplozivno telo poškodovalo šest članov domačega nogometnega kluba Mura v dvoboju 21. kroga Prve lige Telemach z Mariborom, med drugim zapisala, da so na zvezi ogorčeni in pretreseni ter da bo treba potegniti jasno ločnico med navijaštvom in huliganstvom.