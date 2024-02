V NK Maribor obžalujejo in obsojajo incident v Murski Soboti

Maribor, 18. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je v uradnem odzivu na incident na prvenstveni tekmi v Murski Soboti proti Muri zapisal, da dogodek obžalujejo in obsojajo. Kot je znano, je iz sektorja mariborskih navijačev na stadionu Fazanerija ob igrišče priletelo eksplozivno telo in poškodovalo šest članov Mure. Zaradi tega so obračun odpovedali.