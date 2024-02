Pregled - svet, 18. 2. (februar)

BRUSELJ - Na zasedanje zunanjih ministrov EU v ponedeljek prihaja Julija Navalna, žena nedavno preminulega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je na omrežju X sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Dodal je, da bodo ministri EU s tem poslali močno sporočilo podpore borcem za svobodo v Rusiji in počastili spomin na Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v ruskem zaporu.

MÜNCHEN - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je na panelu o prihodnji geopolitični agendi EU v okviru današnjega zadnjega dne varnostne konference v Münchnu dejal, da položaj na okupiranem Zahodnem bregu predstavlja veliko oviro pri iskanju dolgotrajne rešitve za mir med Izraelom in Palestinci. Zahodni breg po njegovih besedah predstavlja resnično oviro na poti do rešitve dveh držav.

MÜNCHEN - Palestinski premier Mohamed Štajeh je na panelu o prihodnosti izraelsko-palestinskih odnosov na varnostni konferenci v Münchnu pozval izraelske oblasti, naj razseljenim Palestincem, ki so se zatekli na jug Gaze, dovolijo vrnitev v severni del palestinske enklave. Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je posvaril, naj jih ne preganja čez južno mejo v Egipt, saj tamkajšnje oblasti tega ne bodo dopustile.

GAZA - Izraelska vojska ob pripravah na ofenzivo v Rafi nadaljuje operacije na jugu Gaze, predvsem v mestu Han Junis, kjer po navedbah izraelskih sil potekajo ostri spopadi. V zadnjem dnevu je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 127 ljudi, skupno število ubitih Palestincev od 7. oktobra pa po zadnjih podatkih oblasti v palestinski enklavi znaša najmanj 28.985, še 68.883 je ranjenih.

JERUZALEM - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je sporočil, da je bolnišnica Naser na jugu Gaze prenehala obratovati. V bolnišnico v Han Junisu, v okolici katere so že dlje časa potekali spopadi, je v četrtek vdrla izraelska vojska, ker naj bi se v njej skrivali borci palestinskega gibanja Hamas. Zdravniki iz bolnišnic po vsej Gazi medtem poročajo o katastrofalnem stanju.

NEW YORK - Varnostni svet Združenih narodov bi lahko prihodnji teden na predlog Alžirije glasoval o resoluciji, ki poziva k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze, so v soboto povedali diplomatski viri. Toda ZDA znova grozijo z blokado glasovanja z uporabo pravice do veta. Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas-Greenfield je sporočila, da alžirski predlog resolucije v trenutni obliki za Washington ni sprejemljiv.

BANGKOK - Nekdanji tajski premier Thaksin Shinawatra je bil pogojno izpuščen iz zapora, potem ko mu je tajski kralj Maha Vajiralongkorn septembra lani osemletno zaporno kazen zaradi podkupovanja in zlorabe oblasti skrajšal na eno leto. Sedaj so ga pogojno izpustili, ker je izpolnjeval vse pogoje, saj je starejši od 70 let in trpi za hudo boleznijo. Thaksin se je lani vrnil v domovino po 15 letih izgnanstva.

MOSKVA - Ruske sile so prevzele popoln nadzor nad mestom Avdijivka na vzhodu Ukrajine, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je vojakom čestital za pomembno zmago. Ukrajinska vojska se je v soboto umaknila iz mesta, da bi preprečili obkolitev in obvarovali življenja svojih vojakov. Padec Avdijivke predstavlja največjo spremembo na fronti, odkar so ruske sile maja lani zavzele Bahmut.

KIJEV - V ruskih napadih z droni in raketami na vzhodu Ukrajine so bili ubiti najmanj trije ljudje, so sporočile lokalne oblasti. Iz ruševin porušene stanovanjske stavbe v mestu Kramatorsk v regiji Doneck, ki jo je ponoči zadela raketa, so izkopali dve trupli, je na Telegramu zapisal vojaški guverner regije Doneck Vadim Filaškin. Še ena oseba je umrla v napadu na dvonadstropno stanovanjsko stavbo v mestu Kupjansk.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - V španski pokrajini Galicija potekajo regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus pred evropskimi volitvami za glavni španski stranki, socialiste in Ljudsko stranko (PP). Slednja bi glede na javnomnenjske raziskave lahko izgubila dolgoletno prevlado v tej regiji na severozahodu Španije. Volišča v Galiciji se bodo zaprla ob 20. uri po lokalnem času, uradni rezultati naj bi bili znani v ponedeljek.

PARIZ - Nekdanji izvršni direktor Evropske agencije za zunanjo in obalno stražo (Frontex) Fabrice Leggeri se bo junija potegoval za položaj evropskega poslanca. Kandidiral bo na listi francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Marine Le Pen. Leggerija so s položaja na čelu Frontexa aprila 2022 odnesle obtožbe, da je agencija pod njegovim vodstvom sodelovala pri nezakonitem zavračanju migrantov na morju.

BERLIN - Kontroverzni nemški politik Hans-Georg Maassen je v soboto uradno ustanovil svojo novo desno stranko, ki so jo poimenovali Zveza vrednot (Werteunion). Nova stranka želi po besedah Maassena zapolniti praznino med blokom CDU/CSU in skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD). Zveza vrednot se po njegovih besedah zavzema za svobodo, pravno državo, demokracijo in strpnost, a tudi za umik države iz življenja ljudi.

HAAG - Najmanj šest policistov je bilo poškodovanih, potem ko so se davi v Haagu na Nizozemskem spopadle rivalske skupine Eritrejcev, ki imajo različna stališča do vlade v svoji domovini. Ob tem so zažigali policijske avtomobile ter metali kamenje in druge predmete na policiste in gasilce. Zažgali so dva policijska avtomobila in turistični avtobus. Policija je aretirala 13 ljudi.

MADRID - V požaru, ki je davi izbruhnil v enem izmed domov starejših občanov v španski prestolnici, sta umrli dve ženski, stari več kot 80 let. Še 18 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile španske reševalne službe. Večina prebivalcev doma, ki so jih gasilci evakuirali, se zdravi zaradi posledic vdihavanja gostega dima. Ena oseba je ob tem utrpela tudi opekline. Pristojni organi vzrok požara še preiskujejo.