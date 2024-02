Nogometna tekma med Muro in Mariborom odpovedana zaradi navijaških izgredov

Murska Sobota, 18. februarja - Nogometaši Mure in Maribora so se v okviru 21. kroga Prve lige Telemach merili v Fazaneriji v Murski Soboti. Toda tekme, na kateri je Maribor vodil z 2:0, niso izpeljali do konca. V 58. minuti so obračun prekinili zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče.