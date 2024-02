V spopadih med Eritrejci v Haagu poškodovanih šest policistov

Haag, 18. februarja - Najmanj šest policistov je bilo poškodovanih, potem ko so se danes v zgodnjih jutranjih urah v Haagu na Nizozemskem spopadle rivalske skupine Eritrejcev. Ob tem so zažigale policijske avtomobile in metale kamenje in druge predmete na policiste in gasilce. Policija je aretirala 13 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.