Izidi superveleslaloma v Crans Montani

* Izidi: 1. Stephane Venier (Avt) 1:16,52 2. Federica Brignone (Ita) + 0,04 3. Marta Bassoino (Ita) 0,19 4. Romane Miradoli (Fra) 0,28 5. Cornelia Hütter (Avt) 0,45 6. Lara Gut Behrami (Švi) 0,46 7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 0,61 8. Ester Ledecka (Češ) 0,64 9. Kira Weidle (Nem) 0,69 10. Laura Gauche (fra) 0,75 ... 40. Ilka Štuhec (Slo) 3,51 - vestni red v svetovnem pokalu: - skupno: 1. Lara Gut Behrami (Švi) 1414 2. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1209 3. Federica Brignone (Ita) 1128 4. Petra Vlhova (Češ) 802 5. Sofia Goggia (Ita) 792 6. Sara Hector (Šve) 780 7. Cornelia Hütter (Avt) 652 8. Marta Bassino (Ita) 628 9. Michelle Gisin (Ita) 593 10. Stephanie Venier (Avt) 567 ... 37. Ilka Štuhec (Slo) 178 43. Ana Buciik (Slo) 151 53. Neja Dvornik (Slo) 120 59. Andreja Slokar (Slo) 101 - superveleslalom: 1. Lara Gut Behrami (Švi) 360 2. Cornelia Hütter (Avt) 355 3. Federica Brignone (Ita) 326 4. Stephanie Venier (Avt) 266 5. Sofia Goggia (Ita) 237 6. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 227 7. Mirjam Puchner (Avt) 198 8. Marta Bassino (Ita) 183 9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 167 10. Romane Miradoli (Fra) 157 ... 40. Ilka Štuhec (Slo) 16