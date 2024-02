Kontroverzni nemški politik Maassen ustanovil novo desno stranko

Berlin, 18. februarja - Kontroverzni nemški politik Hans-Georg Maassen je v soboto uradno ustanovil svojo novo desno stranko, ki so jo poimenovali Zveza vrednot (Werteunion), so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali nekateri njeni člani. Nova stranka želi po besedah Maassena zapolniti praznino med blokom CDU/CSU in skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD).