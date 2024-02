Podržavnik: Veliko dobrih dosežkov in olimpijska norma štafete

Ljubljana, 19. februarja - V Katarju se je v nedeljo končalo svetovno prvenstvo v plavanju. Slovenija se vrača s finalom Petra Johna Stevensa na 50 m prsno in ženske štafete 4 x 100 m prosto. Za pripravo na olimpijske igre v Parizu pa je pomembno, da so Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Hana Sekuti v štafeti potrdile tudi olimpijski nastop.