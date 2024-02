Boston po porazu s kralji ni več prvi v vzhodni konferenci

New York, 18. februarja - Hokejisti Los Angelesa so v tekmi severnoameriške lige NHL v Bostonu po podaljšku premagali Boston s 5:4. K uspehu kalifornijske ekipe je odločilen delež prispeval tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je dosegel gol za izenačenje v rednem delu, s katerim so kralji izsilili podaljšek.