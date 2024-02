Domači finalni obračun za zmago na turnirju Delray Beach

New York, 18. februarja - Na teniškem turnirju v Delray Beachu na Floridi (689.346 evrov nagradnega sklada) bosta v finalu igrala domača igralca, saj so že do polfinala prišli le igralci iz ZDA. Taylor Fritz, prvi nosilec, je izločil nepostavljenega Marcosa Girona s 7:6 (8) in 6:2, Tommy Paul, tretji nosilec, pa drugega Francesa Tiafoea s 6:2 in 6:2.