Alcaraz v Buenos Airesu izpadel v polfinalu

Buenos Aires, 18. februarja - Čilenec Nicolas Jarry, tretji nosilec teniškega turnirja v Buenos Airesu (676.141 evrov nagradnega sklada), je v polfinalu izločil drugega igralca sveta in prvega nosilca tekmovanja v Argentini, Španca Carlosa Alcaraza. Izid je bil 7:6 (2) in 6:3. V drugem polfinalu je v domačem obračunu Facundo Diaz Acosta premagal Federica Corio s 6:2 in 6:3.