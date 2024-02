Kralji Anžeta Kopitarja po podaljšku zmagali v Bostonu

Boston, 18. februarja - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL v Bostonu s 5:4 po podaljšku premagala Bruins. Slovenski zvezdnik in kapetan gostov Anže Kopitar je izenačil na 4:4 minuto in 35 sekund pred koncem ob številčni premoči na ledu, ko je soigralca in češkega vratarja Davida Ritticha zamenjal dodatni napadalec.