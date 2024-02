Najboljša v ZDA Johannes Hoesflot Klaebo in Jonna Sundling

Minneapolis, 17. februarja - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Jonna Sundling sta zmagovalca sprinterske preizkušnje v prosti tehniki za svetovni pokal v ameriškem Minneapolisu. Slovenska predstavnika Miha Šimenc in Anja Mandeljc sta prišla do točk, a se iz kvalifikacij nista prebila v izločilne boje.