Atletico zanesljivo do nove zmage

Madrid, 17. februarja - Nogometaši Atletica so v tekmi 25. kroga španske lige dosegli zanesljivo zmago. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci so visoko s 5:0 odpravili Las Palmas in sprva na lestvici po točkah ujeli ter začasno prehiteli Barcelono. Ta je zvečer premagala Celto z 2:1 in je zdaj spet sama na tretjem mestu.