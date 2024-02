Jeseničani v slovenskem obračunu alpske lige izgubili s Celjani

Jesenice, 17. februarja - Slovenska kluba v alpski hokejski ligi sta danes igrala medsebojni obračun v skupini za uvrstitev v končnico. Na Jesenicah so slavili Celjani s 6:4 (1:1, 2:0, 3:3), ki so tako še ohranili nekaj možnosti za izločilne boje, Sij Acroni Jesenice pa so svoje možnosti nekoliko poslabšale, a so še vedno na mestih, ki zagotavljajo nadaljevanje sezone.