Hrvati svetovni prvaki v vaterpolu

Doha, 17. februarja - Vaterpolisti Hrvaške so novi svetovni prvaki v vaterpolu. V finalu prvenstva v Dohi so po streljanju petmetrovk premagali Italijo s 15:13. V rednem delu se je tekma končala z izidom 11:11. Za Hrvate je to po letu 2007 in 2017 tretji naslov svetovnih prvakov in 17. medalja na velikih tekmovanjih, osem jih imajo s svetovnih prvenstev.